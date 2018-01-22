Сенат США отложил решение по временному бюджету

Сенат конгресса США отложил голосование по временному бюджету правительства, рассчитанному на трехнедельное финансирование администрации, сообщает РИА новости. Это означает, что пауза в работе ведомства продолжается.

Отсрочка произошла из-за отсутствия единой точки зрения на ряд вопросов, прежде всего по миграционной политике, представителей Республиканской и Демократической партий.

Переговоры между лидерами республиканцев и демократов Митчем Макконнеллом и Чаком Шумером продолжаются.

Также уточняется, что голосование предполагается провести в понедельник в 12:00 по местному времени (20:00 мск). Первоначально предполагалось рассмотреть вопрос в ночь на понедельник (утром по московскому времени).

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