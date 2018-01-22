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Москва, 22.01.2018

Сенат США отложил решение по временному бюджету

«Expert Online» 2018

Сенат конгресса США отложил голосование по временному бюджету правительства, рассчитанному на трехнедельное финансирование администрации, сообщает РИА новости. Это означает, что пауза в работе ведомства продолжается.

Отсрочка произошла из-за  отсутствия единой точки зрения на ряд вопросов, прежде всего по миграционной политике, представителей Республиканской и Демократической партий.

Переговоры между лидерами республиканцев и демократов Митчем Макконнеллом и Чаком Шумером продолжаются.

Также уточняется, что голосование предполагается провести в понедельник в 12:00 по местному времени (20:00 мск). Первоначально предполагалось рассмотреть вопрос в ночь на понедельник (утром по московскому времени).

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