В России могут узаконить требование паспорта при регистрации в соцсетях

В России предлагается разрешить регистрацию в социальных сетях только после предъявления паспорта, соответствующий законопроект будет внесен сегодня, 22 января, на рассмотрение в Госдуму, сообщает RT со ссылкой на текст документа.

Ожидается, что если инициатива получит одобрение, то зарегистрировать аккаунт для физического лица станет возможным только после предъявления паспорта. Документ можно будет отправить в электронном виде. Требуется данная процедура для подтверждения фамилии, имени, отчества и возраста, а также согласие на обработку его персональных данных.

За отказ от выполнения этих требований будет взиматься штраф от 3 до 5 тысяч рублей, передает RT. На регистрацию несовершеннолетних потребуется письменное разрешение родителей.

Автор законопроекта депутат Милонов уверен, что подобные меры помогут защитить «молодежь от пагубных явлений интернета». Новые меры, по мнению парламентария, необходимы с точки зрения государственной безопасности в свете предстоящих выборов.

«Мы видим, что недавние трагедии в школах произошли именно от «слепоты» нашего законодательства относительно этой сферы. Дети, начитавшись экстремистских материалов, наслушавшись каких-то анонимов, попадают под жёсткое влияние беспринципных кукловодов», - считает Милонов, который высказал мнение, что преступники, чувствуя собственную безнаказанность и «с помощью фейковых аккаунтов продвигают опасные идеи».