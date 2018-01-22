Закат экономической империи Стражей Исламской революции

Последние новости Ирана. Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Экономическое влияние КСИР ограничат. Аятолла Хаменеи. Амир Хатами. Удастся ли ограничить экономические аппетиты КСИР?

В Иране, похоже, намечаются важные события. Аятолла Хаменеи решил хотя бы немного ограничить огромное влияние всесильного Корпуса Стражей Исламской революции на экономику страны. Однако экономика приносит Стражам такие большие деньги, что они могут ослушаться Высшего руководителя несмотря на то, что его слово в Иране закон.

По словам министра обороны Ирана, генерала Амира Хатами, аятолла Хаменеи потребовал от Стражей Исламской революции ослабить железную хватку иранской экономики. Не исключено, что таким образом начинается подготовка к приватизации части активов громадной экономической империи пасдаранов, как нередко называют Стражей в Иране.

Слова генерала Хатами, считают некоторые наблюдатели, могут быть проверкой реакции иранцев на идею, которую давно вынашивает президент Ирана Хассан Рухани, считающийся относительно умеренным политиком. Толчок к действиям спровоцировали события последних дней 2017 года. Недовольство иранцев своим экономическим положением вылились в декабре прошлого года в массовые протесты, бросающие прямой вызов правительству.

Желание «раскулачить» пасдаранов вполне объяснимо, потому что уж очень жирный кусок они ухватили. По некоторым подсчетам, Стражи Исламской революции ухитрились подмять под себя едва ли не треть всей экономики Ирана. Однако согласятся ли сами Стражи расставаться даже с его частью – большой вопрос. Формально они подчиняются президенту и, конечно, Рахбару, которым уже много лет является Али Хаменеи. Однако пасдараны настолько сильны, что могут ослушаться главу государства, причем, не только светского, но и даже духовного, а это чревато большими потрясениями для страны.

Хатами, кстати, первый за почти четверть века министр обороны ИРИ, не служивший в Корпусе Стражей, заявил о распоряжении аятоллы Хаменеи в интервью, опубликованном в субботу государственным изданием IRAN. Суть приказа Рахбара в том, что военные и пасдараны должны отказаться от компаний и предприятий, которые не имеют отношения к их прямой деятельности.

«Наш успех зависит от рыночных условий»,- приводит IRAN высказывание главного иранского военного.

Генерал Хатами не назвал компании, которые должны быть приватизированы. Любопытно, что ни канцелярия Хаменеи, ни собственные издания Стражей пока никак не отреагировали на слова военного министра.

В следующем году Стражи Исламской революции будут отмечать сорокалетний юбилей своего существования. Они были созданы во время Иранской революции 1979 года для защиты новой политической системы, во главе которой стоит шиитское духовенство. Стражи, хотя и формально входят в министерство обороны, но действуют параллельно вооруженным силам. За годы кровавой войны с Ираком в восьмидесятые годы прошлого века они быстро превратились в одну из самых мощных организаций ИРИ. Их точная численность неизвестна, но считается, что она может доходить до полумиллиона человек. Корпус Стражей Исламской революции состоит из сухопутных, военно-морских и военно-воздушных и имеет свою разведку. К нему также приписана народная полиция басидж, насчитывающая до 10 млн человек. Кроме этого, пасдараны контролируют ракетную программу ИРИ.

После войны с Ираком руководство страны позволило Стражам заниматься бизнесом без ущерба для их основной деятельности – защиты режима. За без малого три десятилетия пасдараны создали целую экономическую империю. Об ее масштабах говорит хотя бы то, что в принадлежащей им строительной компании Khatam al-Anbia работает 135 тыс. человек. Бизнес, напрямую или косвенной связанный со Стражами, проник во все без исключения секторы иранской экономики. Компании пасдаранов строят дороги, управляют портами и телекоммуникационными сетями. Им принадлежат даже клиники, проводящие лазерные операции на глазах.

Экономическая империя Стражей настолько велика, а они настолько неподконтрольны, что обо всех их активах в Иране не знает никто. Единственное, что можно говорить уверенно - они очень велики. Например, Фонд защиты демократии, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне и который давно занимается Ираном, считает, что пасдараны контролируют от 20 до 40% всей экономики Ирана благодаря полному или частичному владению как минимум 229 компаниями.

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