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Экономика
Москва, 24.01.2018

Amazon открыл очень странный магазин

«Expert Online» 2018
  • "Пробейте пожалуйста"! тут сказать некому. Экспериментальный магазин Amazon Go в Сиэтле
Zuma\TASS Автор: Paul Christian Gordon

"Пробейте пожалуйста"! тут сказать некому. Экспериментальный магазин Amazon Go в Сиэтле

В понедельник в Сиэтле начался эксперимент, который может иметь очень серьезные последствия для нескольких миллионов работников по всей Америке, а потом и по всему свету. Его результатов будут с нетерпением ждать как минимум 3,5 миллиона американцев, работающих кассирами в магазинах.

22 января в Сиэтле, штат Вашингтон, родном городе Amazon, открылся продуктовый магазин Amazon Go. Поскольку магазин принадлежит IT-гиганту, во многом он выглядит необычно, но его главной особенностью является отсутствие… кассиров и касс самообслуживания.

Все сделано для максимального удобства клиентов. Кроме входа и выхода, поход в Amazon Go будет мало чем отличаться от похода за покупками в любой другой магазин. На входе, правда, придется зарегистрироваться через смартфон в приложении Amazon Go, но считается, что игра стоит свеч, потому что на выходе не придется стоять в очереди на кассе.

Камеры и датчики следят за тем, как покупатель берет с полок продукты и товары. На выходе все покупки автоматически фиксируются и их стоимость прибавляется к счету клиента в Amazon. В самой Amazon новую технологию назвали: «Просто уходи!»

Открытие магазина без кассиров в подвале штаб-квартиры IT-гиганта стало возможным благодаря последним открытиям в сфере искусственного интеллекта (AI) и технологий камер видеонаблюдения. AI алгоритмы сейчас могут просматривать различные видеоролики и определять, кто и что берет с полки.

Эксперимент с отказом от кассиров начался еще год назад, в декабре 2016 года. Предполагалось открыть магазин в начале 2017 года, но открытие затянулось на год. Все это время технология испытывалась на сотрудниках Amazon. Технология настолько сложна, что трудности возникли даже у такой компании, как Amazon. Технике трудно мониторить большие количества быстро идущих людей. Как сообщает Wall Street Journal, когда численность быстро двигающихся людей превышает 20 человек, у магазинного оборудования возникают серьезные проблемы. Поэтому еще одной особенностью экспериментального магазина Amazon являются его небольшие размеры – площадь 170 м² и вместимость - не больше сотни человек.

Журналистов MIT Tech Review, Recode, New York Times и USA Today пустили в экспериментальный магазин перед его открытием. Первые покупатели остались довольны. По крайней мере, никаких проблем с техникой не возникло. Репортер NYT Ник Уингфилд в качестве эксперимента даже попытался украсть упаковку из четырех банок содовой. Не получилось: несмотря на все его ухищрения, их стоимость все равно была включена в счет.

Ничего не получилось и у трех сотрудников Amazon, которые прошлой осенью для проверки надели костюмы Pikachu на себя. На выходе они обнаружили в счетах стоимость украденных костюмов.

В Amazon говорят, что, по крайней мере пока, намерений распространить новую технологию на магазины своей сети Whole Foods у компании нет. Однако все еще впереди. Если эксперимент будет признан успешным, то будут все шансы на расширение технологии. Сам Безос в восторге от нововведения и является его активным сторонником.

При этом на вопрос о том, как часто ошибается система, в компании не отвечают. В любом случае, необходимо дождаться окончания эксперимента и тщательно проанализировать его результаты. Без накладок в таком деле не обойтись. Например, как быть с таким часто встречающимся случаем, когда один покупатель берет с полки товар и передает его второму. По логике, система должна включить его стоимость в счет первого клиента.

Тревога кассиров, конечно, понятна даже несмотря на то, что, по заверениям специалистов, в отраслях, где наиболее активно проходит автоматизация, со временем численность работников не сокращается, а напротив, растет. Беспокойства объяснимы, потому что к Amazon это наблюдение, похоже, не относится. Аналитики утверждают, что компания Джеффа Безоса больше «убивает» рабочих мест, чем создает.

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