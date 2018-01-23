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Москва, 24.01.2018

Американский генпрокурор дал показания по «российскому делу»

«Expert Online» 2018

Джефф Сешнс – генеральный прокурор США – дал показания в рамках расследования «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году.

Напомним, что данное расследование ведёт команда специального прокурора Роберта Мюллера. При этом отмечается, что беседа состоялась на прошлой неделе в офисе спецпрокурора и длилась она несколько часов, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Министерства юстиции США.

Также подчёркивается, что это первый случай, когда по данному делу допрашивали одного из действующих членов команды президента США Дональда Трампа.

Напомним, бывший советник Трампа Стивен Бэннон в рамках расследования «вмешательства» России выступил на закрытом заседании комитета по разведке палаты представителей конгресса. 

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