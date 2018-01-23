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Москва, 23.01.2018

Олимпийские чемпионы Шипулин и Устюгов не допущены на Олимпиаду

«Expert Online» 2018

Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Евгений Устюгов на данный момент отсутствуют в списке спортсменов, которых пригласили для участия в Олимпиаде в Южной Корее, сообщает RT со ссылкой на вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

«К сожалению, в списке, представленному нам, не оказалось целого ряда ведущих российских спортсменов, таких как Виктор Ан, Шипулин или Устюгов», - сообщает Поздняков, который отметил, что эти спортсмены ни разу не были уличены в употреблении запрещенных препаратов, но, тем не менее, в списке российских спортсменов, которые могут участвовать в Играх в Южной Корее, их нет.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан  к участию в Олимпийских играх 2018 года не допущен.

В Кремле прокомментировали информацию и выразили надежду, что ситуация с данными российскими спортсменами «прояснится», поскольку контакты с МОК остаются, хотя и в ограниченном режиме.

«Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с нашими именитыми спортсменами», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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