Курс доллара «залег на дно»

Курс доллара так и не смог перейти к росту во вторник, слабо отреагировав на решение палаты представителей США о возобновлении финансирования федерального правительства до 8 февраля, сообщает Рейтер.

Республиканцам и демократам так и не удалось в понедельник договориться по многим вопросам, поэтому угроза новой остановки работы правительства через две недели сохрнаняется. Доллар будет оставаться под давлением все это время.

Индекс доллара против корзины основных валют находится вблизи трехлетних минимумов (90,104) и составляет 90,36.

Трейдеры продолжают ставить на ослабление курса доллара на фоне планов мировых центробанков по нормализации денежной политики.

Эти действия могут изменить баланс ставок, сложившийся за несколько лет, когда Федеральный резерв США оставался единственным ключевым регулятором, повышающим ставки.

Доллар немного отыграл у иены - 110.90 иен, после снижения в начале недели до 110.50 иен. При этом Банк Японии не торопится отказываться от стимулирующих мер. Укрепление иены в этом месяце было связано с этими ожиданиями.

Курс евро консолидировался около отметки 1.2263 долларов после того, как 17 января он достиг трехлетнего максимума в 1.2323 долларов. Укрепление американской валюты также связано с ожиданиями постепеннного выхода ЕЦБ из программы денежного стимулирования.

Однако источники Рейтер сообщили, что ЕЦБ вряд ли откажется от обещания продолжать покупать облигации на предстоящей встрече в четверг.

Официальный курс доллара на вторник 23 января сотавляет 56,63 рубля. Курс евро - 69,19.

Курс доллара на 10.00 мск вторника снижался на 3 копейки - до 56,46 рубля, курс евро - на 8 копеек - до 69,15 рубля



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