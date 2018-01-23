Давос встречает форум и борется со стихией

В швейцарском Давосе сегодня в 48 раз открывается трехдневный экономический форум, на который съедутся главы государств, руководители корпораций, знаменитости и гражданские активисты.

Форум провозглашает своей целью «изменение ситуации в мире к лучшему», антиглобалисты, в свою очередь, называют это «местом, где элиты собираются, чтобы поболтать», сообщает «Эхо Москвы».

В этом году ожидается приезд 70 глав мировых государств. Свое участие подтвердили лидеры Германии и Франции, а вот Дональд Трамп форум может пропустить из-за проблем, которые возникли в сенате утверждением бюджета администрации. Хотя по заверению в Белом доме, президент США все-таки присоединится к участником форума, но несколько позже.

Делегацию от России возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович, в состав войдут министры Максим Орешкин, Николай Никифоров и Александр Новак, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина визит в Швейцарию отменила.

Деловое сообщество на форуме будут представлять почти 2 тысячи ведущих бизнесменов, а также более 30 «пионеров технологий». Запланировано более 400 сессий, на которых будут обсуждаться различные проблемы от экономики и безопасности до экологии и новейших научных разработок.

Ожидается широкое обсуждение темы «Индустрии 4.0», которую председатель ВЭФ Клаус Шваб, считает центральной для предстоящего форума, поскольку мир, по его мнению, находится на пороге четвертой промышленной революции, «которая коренным образом меняет то, как мы живем и относимся друг к другу», сообщает ТАСС.

«Мы живем во времена великих обещаний и великой опасности. Мир может подключить миллиарды людей к цифровым сетям, повысить эффективность организаций и управления активами такими способами, которые могут помочь восстановить природную среду, что потенциально может привести к разрушению предыдущих промышленных революций», - цитирует ТАСС Шваба.

А между тем, Давос сегодня парализован сильным снегопадом, движение на улицах практически остановилось. Также с большим опозданием курсируют поезда между Давосом с Клостерсом, где размещаются делегаты ВЭФ.

«Угроза схода лавин очень велика. Пользуйтесь только открытыми трассами. Улицы в Давосе и Клостерсе доступны», — приводит РИА новости обращение на сайте курорта.

Швейцарский Институт исследования снега и лавин уже присвоил стихии самый высокий, пятый уровень лавинной опасности.

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