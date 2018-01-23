Эксперт: США не является конкурентом для России в плане поставок газа в Европу

Америка не способна конкурировать с Россией в плане поставок газа в Европу, поскольку США не имеют возможности поставлять через океан СПГ в достаточных объемах, сообщает nation-news мнение постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова.

Дипломат сообщил, что единичные поставки американского сжиженного природного газа в Европу никак нельзя считать системой или серьезной конкуренцией российским газовым компаниям на рынке ЕС. И даже, если бы США поставляли газ в Европу на постоянной основе, то объединение в скором времени отказалось бы от заокеанского топлива из-за высокой цены.

«Реальной конкуренции на европейском газовом рынке нет и быть не может. Даже если бы поставки были массовые, стоимость американского топлива несоизмеримо выше, чем российского, поставляемого по трубопроводу», - заявил Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

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