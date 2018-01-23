Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 23.01.2018

Эксперт: США не является конкурентом для России в плане поставок газа в Европу

«Expert Online» 2018

Америка не способна конкурировать с Россией в плане поставок газа в Европу, поскольку США не имеют возможности поставлять через океан СПГ в достаточных объемах, сообщает nation-news мнение постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова.

Дипломат сообщил, что единичные поставки американского сжиженного природного газа в Европу никак нельзя считать системой или серьезной конкуренцией российским газовым компаниям на рынке ЕС. И даже, если бы США поставляли газ в Европу на постоянной основе, то объединение в скором времени отказалось бы от заокеанского топлива из-за высокой цены.

«Реальной конкуренции на европейском газовом рынке нет и быть не может. Даже если бы поставки были массовые, стоимость американского топлива несоизмеримо выше, чем российского, поставляемого по трубопроводу», - заявил Чижов в эфире телеканала «Россия 24». 

Поставки СПГ в Европу: Норвегия бросила новый вызов «Газпрому»

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
      Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
    3. ОПЕК+: шейхи такого не ожидали
      Эйфория нефтяников, вызванная неуклонным ростом цен на нефть в последние недели, сменилась тревогами, вызванными необычной проблемой — соглашение работает чересчур хорошо