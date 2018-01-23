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Москва, 23.01.2018

Игорная зона в Крыму заработает в 2019 году

«Expert Online» 2018

По заявлению главы Республики Крым Сергея Аксенова, открытие игорной зоны в регионе ожидается к сентябрю 2019 года, сообщает «Российская газета». Пока не уточняется, где именно будут расположена игорная зона.

«Предварительно участок есть, находится, в том числе на объектах, которые уже были приобретены в частную собственность. Сейчас идёт как раз обсуждение этого процесса, изучается геология, возможность строительства на участке. 2019 год, сентябрь — игорная зона должна функционировать», - пишет «Крыминформ».

Аксенов сообщил, что создана рабочая группа по отбору участка для игорной зоны.

«Предварительно участок есть. До 1 февраля рабочая группа должна все выводы дать», — отметил Аксенов, который сообщил, что у казино уже есть инвестор, который готов вложить в проект около 8 миллиардов рублей. Имя бизнесмена не разглашается из-за опасения санкций со стороны Запада.

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