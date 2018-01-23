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Москва, 24.01.2018

МОК допустил на Олимпиаду-2018 только троих российских биатлонистов

«Expert Online» 2018

Международный олимпийский комитет (МОК) включил в список спортсменов, приглашенных на Олимпийские игры 2018 года, всего троих биатлонистов из России.

Это Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова, передаёт ТАСС со ссылкой на свой источник, близкий к МОК.

Таким образом, в Пхёнчхане биатлонисты из РФ даже не смогут создать команды для участия в эстафетных гонках.

В данной ситуации российские биатлонисты рассматривают возможность отказа от участия в Олимпийских играх, передаёт «Советский спорт» со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР). Такое решение может быть принято, если МОК не пересмотрит список приглашённых на Игры российских биатлонистов.

Ранее был опубликован список отстранённых от Олимпиады российских спортсменов. В него среди прочих, вошли биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков и Евгений Гараничев.

Напомним, 5 декабря 2017 года Исполком МОК отстранил от Олимпиады-2018 в Пхёнчхане сборную России. Тогда же стало известно, что в предстоящих играх смогут участвовать только российские спортсмены, которые не были замечены в употреблении допинга и под нейтральным флагом. 

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