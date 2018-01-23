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Москва, 23.01.2018

В Киеве назвали причину сокращения транзита газа из России

«Expert Online» 2018

Начиная с января 2018 года российская компания «Газпром» сократила на 25% транзит газа через территорию Украины в Евросоюз, ссылается УНИАН на заявление советника министра энергетики и угольной промышленности Украины Максима Белявского.

Чиновник объяснил потерю части транзита снижением потребления топлива в Европе в связи с теплой зимой, а также использованием российской компанией обходного маршрута.

«Если сравнивать первое и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС сократился с 238,7 до 180 миллионов кубических метров в сутки», - приводит издание высказывание Белявского.

Помимо теплой погоды в Европе, еще одной причиной снижения объемов транзита через Украину, стало использование «Газпромом» топлива, накопленного в европейских хранилищах, а также транзит газа по газопроводу «Северный поток-1».

Сообщается, что транзит газа из России в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом и достиг показателя  82,2 млрд куб., в 2017 году было прокачено через территорию Украины 93 млрд куб. топлива.

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