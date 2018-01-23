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Москва, 23.01.2018

Олимпиада-2018: беспредел продолжается – российских лидеров убирают с Игр

«Expert Online» 2018

Вслед за шорт-трекистом Виктором Аном, биатлонистом Антоном Шипулиным и лыжником Евгением Устюговым на предстоящих в Пхенчхане Играх-2018 не примут участие российские конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников и другие лидеры сборной РФ.

По словам главы Союза конькобежцев России Алексея Кравцова, в списке спортсменов, которых пригласили для выступления в Олимпиаде в Южной Корее, их нет. При этом он подчеркнул, что по мужской команде у нас 90% списка в конькобежном спорте отклонено, никто из лидеров приглашения не получат.

«У женской команды отклонено 80% заявки, – цитирует Кравцова РИА Новости. – Там остаётся только Ольга Граф, Ангелина Голикова и Наталья Воронина. Соответственно предварительно отклонена и заявка Руслана Захарова, который ранее выступал в шорт-треке».

Чиновник пообещал, что в самое ближайшее время в МОК будет отправлен списочный состав по дистанциям, и окончательный ответ ожидается 28 января.

«Что касается предварительной информации по заявкам на Олимпийские игры у шорт-трека, предварительно отстранены Захарова и Бородулина. Вчерашняя информация по Виктору Ану, Владимиру Григорьеву, Денису Айрапетяну подтвердилась. Ситуация по поданной апелляции на критерии отбора следующая: МОК отказывается ускоренно их рассматривать, а времени у нас остаётся мало», – резюмировал главы Союза конькобежцев России.

Между тем, стало известно, что несколько ведущих хоккеистов сборной РФ также отсутствуют в числе приглашённых на Олимпиаду-2018.

«На данный момент ФХР ведёт масштабные переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список», — сообщил источник, близкий к Олимпийскому комитету России.

Ранее сообщалось, что к Играм-2018 не допущены Олимпийские чемпионы из России: Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин (биатлон), Евгений Устюгов (лыжный спорт). Кроме того, стала известна реакция Кремля на эти события. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду на скорое прояснение ситуации.

«Действительно мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами», – подчернкул Песков.

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