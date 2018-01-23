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Москва, 24.01.2018

Россия предупредила об угрозе начала войны в Европе

«Expert Online» 2018

Андрей Костин – глава ВТБ – считает, что угроза военного конфликта в странах Европы растет из-за гонки вооружений. При этом он подчеркнул, что готовящиеся в США новые антироссийские санкции будут рассматриваться Москвой как объявление войны.

Об этом банкир заявил на форуме в Давосе. По его мнению, НАТО просит больше оружия и распространяет его в Европе, а Россия будет отвечать тем же, пишет опубликовавшая интервью с банкиром The Financial Times.

Кроме того, как полагает Костин, риск столкновения между Россией и НАТО возрастает, что выгодно только генералам и производителям вооружений Также он убеждён, что российско-американские отношения сейчас хуже, чем во время холодной войны.

«В ближайшее время американский Минфин представит Конгрессу доклад о близких к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменах и госкомпаниях. Эти материалы могут стать поводом для введения в феврале новых антироссийских санкций. Лично я не испытываю никакого беспокойства по этому поводу. Но любые ограничительные меры против российских компаний будут равносильны объявлению войны. Нет ни одной причины, почему после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне или американский посол купаться в проруби в Москве», – резюмировал глава ВТБ.

Ранее сообщалось, что глава Генштаба Вооружённых сил Великобритании Николас Картер назвал Россию «крупнейшей угрозой» со времён холодной войны и предположил, что Россия может начать «враждебные действия» гораздо раньше, чем ожидалось.

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