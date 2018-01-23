Российское зерно завоевывает мир, имея проблемы в тылу

РФ впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна, потеснив Украину и уступив лишь Штатам. На мировом рынке пшеницы мы уже доминируем. Но надо отметить, что наращивая экспорт, себе для выпечки хлеба мы оставляем то зерно, что хуже качеством. И это только часть проблем внутри страны, имеющих, впрочем, неплохой потенциал для их разрешения.

Вторые и первые

По подсчетам аналитического центра «СовЭкон» на основе январских данных Международного совета по зерну (МСЗ), Россия в 2017/2018 сельхозгоду впервые выйдет на второе место в мире по экспорту зерна. Организация повысила оценку экспорта российского зерна (без зернобобовых и продуктов переработки зерна) на 1,7 млн тонн, до 43,9 млн тонн.

Тем самым Россия оттесняет на третье место Украину, прогноз для которой снижен на 1,5 млн тонн, до 41 млн тонн, говорится в сообщении «СовЭкона». Лидером в мировой торговле зерном по-прежнему остаются США, которые в этом сельхозгоду экспортируют 80,3 млн тонн зерна, в том числе 47,7 млн тонн кукурузы. В то же время Россия уверенно доминирует на мировом рынке пшеницы, отметили в организации.

Все лучшее — людям

При разбивке по категориям зерна можно отметить, что большая часть экспорта зерна из России — твердые сорта, в то время как на внутреннем рынке большая часть зерновых представлена мягкими сортами и кормовыми, отмечает Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн». Основные причины выхода России на второе место по экспорту зерна в мире: рекордный урожай и огромные переходящие запасы, что обеспечило общий высокий объем предложения. Плохая погода в Центральной России слабо повлияла на сборы, поскольку основные экспортеры находятся в других регионах страны.

Что касается позиций на мировом рынке, то Минсельхоз США ранее повысил свой прогноз экспорта пшеницы из РФ в текущем сезоне на 1,5 млн тонн, до 35 млн тонн, напоминает эксперт. Прогнозы экспорта культуры из ЕС и Австралии при этом снижены на такую же величину, до 27 млн и 17,5 млн тонн соответственно. Импортозамещение и санкции привели к росту объема рынка, который занят продукцией России, как это не парадоксально для скептиков. Ослабляются позиции наиболее важных для РФ конкурентов: ЕС — на рынках Северной и Западной Африки, Австралии — в странах Юго-Восточной и Южной Азии, которые в этом сезоне наращивают закупки российской пшеницы.

Следующим этапом будет смена парадигмы по зерновым в сторону увеличения кормовых сортов и развития мясного производства (говядины), для чего требуется еще несколько лет, а экспорт твердых сортов пшеницы уменьшится из-за большего спроса на внутреннем рынке. Конкурировать с США России сложно, указывает Глеб Задоя, поскольку пригодных земель физически меньше, как и новых технологий по обработке с/х культур, но конкурентное преимущество именно в поставках зерновых у России, Украины и Канады остается.

У амбара обрушился навес предложения

В экспорте зерна в России причудливо сочетаются безусловный и яркий позитив с крупными проблемами, говорит ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Рекордный рост экспорта в России стал возможным из-за двух главных факторов: отличного урожая и низкого курса рубля. Но есть оборотные стороны такого позитива, указывает эксперт. Большие сборы в России снижают мировые цены, что делает относительно меньшим и экспортный доход России на тонну. С начала сбора урожая в России цены на пшеницу на Чикагской бирже снизились на четверть. Экспорт наращивается во многом вынужденно.

Рекордный урожай создаёт, как ни парадоксально, немалые проблемы внутри страны, констатирует Марк Гойхман. У нас катастрофически не хватает мощностей по хранению зерна. Его попросту некуда девать производителям. Навес предложения обрушил и внутренние закупочные цены. Аграрии работают на грани рентабельности, а то и в убыток, зачастую с угрозой банкротства.

Большая и стратегическая проблема — малое количество производств по переработке зерна, рассказывает аналитик. Это очень востребованный процесс – выпуск муки, комбикормов, других продуктов более высокого передела. Их продажа внутри страны и на экспорт гораздо более выгодна по сравнению с первичным зерном. Переработка помогла бы решить и проблему хранения , зерно шло бы в большей мере на дальнейший передел. Потребности России продуктах переработки зерна сейчас далеко не покрываются производством, и при столь высоких объёмах сбора мы вынуждены импортировать из других стран.

Больше ясности

Для начала стоит внести ясность, что речь пока не о реальном факте, а о том, что по итогам наступающего сезона Россия может занять это место, связано это в первую очередь с прогнозами авторитетных на мировом рынке наблюдателей, напоминает руководитель проектов практики АПК АО «НЭО Центр» Екатерина Михалева. Получается, что МСЗ пока поменял местами мировых лидеров «на бумаге» и пришел он к такому выводу по причине пересмотра ситуации на мировых рынках сбыта.

Она так же упомянула неразрешенные структурных проблем, которые не дают получать существенные прибыли от продажи зерна. Это нехватка перевалочных мощностей на юге в морских портах, зернохранилищ, из-за чего рентабельность для средних игроков не имеющих возможностей долго хранить зерно, остается на очень низком уровне.

Между тем Россия продолжит расширять географию экспорта зерна, напомним, что среди основных покупателей продолжает занимать высокие позиции Турция, Египет и Бангладеш. Кстати, добавляет Екатерина Михалева, среди преимущества российской пшеницы можно назвать высокое качество, которое покупателей сейчас предпочитают даже более низкой цене. Что касается мировых цен, то на данном этапе продавать на мировые рынки выгодно: экспортные цены в долларах в сравнении с уровнем прошлого года выросли на 5-10% до 193 долл. за тонну пшеницы, при этом внутри РФ цены снижаются, поэтому сейчас экспорт будет расти.

Цены на зерно: Все выгоды достанутся России