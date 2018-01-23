Россияне выбрали главных кумиров 20 века

ВЦИОМ провел опрос, приуроченный к 80-летию со дня рождения известного поэта и актера Владимира Высоцкого, и выяснил, кого россияне считают главными кумирами XX века, сообщают «Известия». Рейтинг составляется с 1999 года.

Главным кумиром граждан России, согласно опросу, стал первый космонавт земли Юрий Гагарин. За него отдали свои голоса 44% опрошенных, на втором месте рейтинга актер и исполнитель Владимир Высоцкий(31%). При этом отмечается, что 99% россиян знают, кто это такой. И на третьем месте рейтинга маршал Советского Союза Георгий Жуков, которому отдали свои голоса 27% респондентов. Далее следует генералиссимус Сталин (22%). Писатели Александр Солженицын (14%) и Лев Толстой (13%) заняли пятое и шестое места, последний поделил место в рейтинге с балериной Майей Плисецкой, которая также набрала 13% голосов.

Последнее место в опросе заняли художник Илья Репин и последний генсек СССР Михаил Горбачев, оба деятеля набрали по 2% голосов.