Конфликт с Siemens не помешал росту импорта из ФРГ

За одиннадцать месяцев 2017 года объем немецкого экспорта в РФ вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг отметки в 24,1 млрд евро, сообщила «Немецкая волна». При этом за весь 2016 год объем немецкого экспорта в Россию составил 21,5 млрд евро. В целом жкспорт из Германии в РФ за время действия санкций упал почти в два раза: с 38 млрд евро в 2012 году до 21,5 млрд евро в 2016 году.

Некоторое улучшение наблюдается и в области импорта товаров из России в Германию. За одиннадцать месяцев 2017 года он составил 28,6 млрд евро, в то время как за весь 2016 год ФРГ импортировала из России товаров на сумму около 26,5 млрд евро. Определенную роль в этом сыграл рост спроса и цен на нефть и газ.

В то же время, несмотря на некоторое оживление взаимной торговли двух стран в 2017 году, Восточный комитет немецкой экономики призывает воздержаться от эйфории. «После глубокого кризиса мы стартуем, к сожалению, с довольно низкого уровня. Кроме того, мы видим в нынешних результатах влияние остаточных эффектов, которое прекратится в 2018 году», — отметил глава организации Вольфганг Бюхеле.

Основным фактором увеличения показателя, считает старший аналитик ИК «Фрилдом Финанс» Богдан Зварич, стало укрепление национальной валюты. Дело в том, что введение санкций совпало с провалом на рынке энергоносителей и сильным ослаблением национальной валюты, что в предыдущие годы вело к снижению потребления импортных товаров – рост цен на них не позволял домохозяйствам поддерживать потребление импорта на прежнем уровне.

С 2014 года рубль поднимался с 40 до 90 рублей за евро лишь в прошлом году смог показать средний курс к евро в районе 65 рублей, что стимулировало импорт.

Очевидными, указывает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, являются две тенденции, которые говорят о взаимном интересе двух крупнейших экономик Западной и Восточной Европы. Это значения, близкие к паритету торгового баланса (то есть объемы экспорта и импорта в денежном выражении примерно равны), а также существенный рост (опять же в денежном выражении) товарооборота, без малого на 10 млрд долларов. А это рекордные, как минимум для нашей страны, показатели с учетом того, что торговые отношения развиваются в условиях ограничений, введенных в отношении друг друга странами.

С ростом импорта из Германии все несколько сложнее, отмечает эксперт. Так, с 2014 года в отношении крупнейших российских компаний и целых секторов экономики ЕС введены санкции, существенно ограничивающие возможность развития совместных проектов в области финансирования, поставки оборудования (вспомним еще не завершившийся конфликт «Сименс» и дочки Ростеха), говорит Дмитрий Жарский, имея в виду перешедший в судебную фазу спор между немецкой компанией и «Технопромэкспортом» по поводу поставок парогазовых турбин на электростанцию в Крыму.

Если говорить о росте объемов экспорта в Германию, то здесь все достаточно просто: прошлогодний рост во многом обусловлен удорожанием энергоносителей на мировых рынках, а именно на них приходится 45,5% всего экспорта в Германию, рассказывает аналитик. Растут цены на нефть и привязанная к нефтяным котировкам стоимость природного газа.

Это позволило крупнейшим российским компаниям и государству получить сверхприбыль, которая отчасти была вложена в реализацию ранее замороженных инвестиционных программ по обновлению автопарков и основных средств производства. Отсюда и существенный рост показателей импорта машин и оборудования из Германии до 7,08 млрд долларов, а так же транспортных средств — до 3,32 млрд долларов.