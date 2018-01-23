Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 23.01.2018

США обрушились с критикой на Порошенко

«Expert Online» 2018
  • США обрушились с критикой на Порошенко
Александр Щербак/ТАСС

США и ЕС резко ужесточили риторику в отношении Киева, пишут украинские Вести. Претензии касаются как блокирования реформ (в частности, введения Антикоррупционного суда), так и нарушения прав человека, и политики закручивания гаек для СМИ.

Как отмечает издание, не исключено, что Запад перейдет к крайним мерам, в том числе введет персональные санкции в отношении украинских политиков.

Информационный тон задало требование посольства США обеспечить оперативность в расследовании убийства адвоката Ноздровской. Как напоминает издание, в свое время посольство так же оперативно реагировало на сообщение о пропаже журналиста Георгия Гонгадзе.

В понедельник появилось заявление Human Rights Watch о том, что Украина не справилась с соблюдением прав человека. Исследователь организации по украинским вопросам Таня Купер высказала мнение, что «Киев в прошлом году рассматривал свои правозащитные обязательства так, будто они были необязательными», а также «осуществляет некоторые глубоко недемократические практики и предлагает новые законы, которые подрывают основные свободы украинцев» (имеются в виду «антифейковые» инициативы Рады, а также законопроект о коллаборационизме, в котором предложили наказывать всех, кто недоволен действиями власти или, к примеру, СМИ, «искажающие картину мира»).

По мнению политолога Андрея Золотарева, расследование программы «Схемы» об отдыхе президента на Мальдивах проекта Радио Свобода также не появилось случайно. "Это четкий сигнал Петру Порошенко: его вопрос о втором сроке будет неуместным, если он попытается адаптировать реформы, предлагаемые США, под свои интересы", - отмечает эксперт.

Главные претензии Запада касаются попытки Киева подменить идею и смысл Антикоррупционного суда. Посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли потребовал его создания «немедленно» (а также прекратить давление на НАБУ и НАПК). А 16 января Всемирный банк пообещал в случае отказа учесть требования Запада в вопросе суда отменить помощь в $800 млн.

Наконец, в 10-х числах января эксперты аналитического центра Евросовета по международным отношениям подвергли украинскую власть резкой критике в своей статье. Об уровне раздражения говорит уже само ее название: «Украина на грани клептократии»

«Эти элементы — методы воздействия Запада на Киев. Возьмем, например, отчеты ООН о соблюдении прав человека в Украине, пытках и избиениях — это фоновые сообщения, которые можно активизировать в любой момент с целью обрушения власти, — считает эксперт-международник Павел Рудяков. «Пока «тяжелую артиллерию» они еще не подключили», - добавил он.

Новости Украины: Украина возобновляет закупки российского газа

Украина, последние новости: Неудачный эксперимент «Украина»

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
      Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
    3. ОПЕК+: шейхи такого не ожидали
      Эйфория нефтяников, вызванная неуклонным ростом цен на нефть в последние недели, сменилась тревогами, вызванными необычной проблемой — соглашение работает чересчур хорошо