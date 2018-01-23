США обрушились с критикой на Порошенко

США и ЕС резко ужесточили риторику в отношении Киева, пишут украинские Вести. Претензии касаются как блокирования реформ (в частности, введения Антикоррупционного суда), так и нарушения прав человека, и политики закручивания гаек для СМИ.

Как отмечает издание, не исключено, что Запад перейдет к крайним мерам, в том числе введет персональные санкции в отношении украинских политиков.

Информационный тон задало требование посольства США обеспечить оперативность в расследовании убийства адвоката Ноздровской. Как напоминает издание, в свое время посольство так же оперативно реагировало на сообщение о пропаже журналиста Георгия Гонгадзе.

В понедельник появилось заявление Human Rights Watch о том, что Украина не справилась с соблюдением прав человека. Исследователь организации по украинским вопросам Таня Купер высказала мнение, что «Киев в прошлом году рассматривал свои правозащитные обязательства так, будто они были необязательными», а также «осуществляет некоторые глубоко недемократические практики и предлагает новые законы, которые подрывают основные свободы украинцев» (имеются в виду «антифейковые» инициативы Рады, а также законопроект о коллаборационизме, в котором предложили наказывать всех, кто недоволен действиями власти или, к примеру, СМИ, «искажающие картину мира»).

По мнению политолога Андрея Золотарева, расследование программы «Схемы» об отдыхе президента на Мальдивах проекта Радио Свобода также не появилось случайно. "Это четкий сигнал Петру Порошенко: его вопрос о втором сроке будет неуместным, если он попытается адаптировать реформы, предлагаемые США, под свои интересы", - отмечает эксперт.

Главные претензии Запада касаются попытки Киева подменить идею и смысл Антикоррупционного суда. Посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли потребовал его создания «немедленно» (а также прекратить давление на НАБУ и НАПК). А 16 января Всемирный банк пообещал в случае отказа учесть требования Запада в вопросе суда отменить помощь в $800 млн.

Наконец, в 10-х числах января эксперты аналитического центра Евросовета по международным отношениям подвергли украинскую власть резкой критике в своей статье. Об уровне раздражения говорит уже само ее название: «Украина на грани клептократии»

«Эти элементы — методы воздействия Запада на Киев. Возьмем, например, отчеты ООН о соблюдении прав человека в Украине, пытках и избиениях — это фоновые сообщения, которые можно активизировать в любой момент с целью обрушения власти, — считает эксперт-международник Павел Рудяков. «Пока «тяжелую артиллерию» они еще не подключили», - добавил он.

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