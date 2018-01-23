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Москва, 23.01.2018

США преподнесли Прибалтике подарок

«Expert Online» 2018

Исследование о готовности инфраструктуры соседних с Россией стран к войне стало настоящим подарком для прибалтийских государств, пишет Regnum. По заявлению Пентагона подобный анализ требуется ведомству для адаптации собственного промышленного комплекса к работе в условиях военного времени.

Подтвердить  «необходимость срочно влить как можно больше денег«на передовую линию фронта» с Россией» готовы на полях в Давосе лично главы правительств Эстонии и Латвии, Юри Ратас и Марис Кучинскис, а также, славящаяся своей антироссийской риторикой, президент Литвы Даля Грибаускайте, которая безусловно с удовольствием поговорит с президентом США Трампом о «российской угрозе», при условии, что американский лидер все-таки доберется до Давоса после всех проблем с «закрытием правительства».

«Я считаю, что на самом деле Давос — это прекрасная арена, где можно представить позицию Литвы в сфере безопасности, влияние и вклад нашего региона в безопасность и политику всей Европы, и вместе с тем это возможность обратить внимание на такие вопросы, как Украина и прошедшие в прошлом году учения «Запад», —цитирует Regnum высказывание советника Грибаускайте Нериюса Алексеюнаса, сделанное им литовскому агентству Elta.

Напомним, прошедшие осенью российско-белорусские учения «Запад-2017», политики Прибалтики представляли в Европе, как репетицию российского вторжения в регион. А в Литве российские танки анонсировались еще осенью 2017 года. 

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