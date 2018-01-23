Стали известны имена отстраненных от Олимпиады российских спортсменов

СМИ публикуют предварительные списки российских спортсменов, которые не попали в число участников Олимпийских игр-2018, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхёнчхане.

Среди тех, кто не получил приглашения МОК защитники сборной России по хоккею Антон Белов и Михаил Науменков, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин.

При этом отмечается, что Плотников в апреле 2017 года сдал положительную допинг-пробу и был предупрежден Международной федерацией хоккея на льду (IIHF). Белов в 2012-м отбыл трехмесячную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. Науменков и Ничушкин в нарушении антидопинговых правил не обвинялись.

Кроме того, не получили приглашения на Игры-2018: бобслеисты - Роман Кошелев и Юлия Шокшуева; саночница Виктория Демченко (дочь главного тренера сборной России по санному спорту и участника семи Олимпиад Альберта Демченко); фигуристы - Ксения Столбова и Иван Букин; биатлонисты - Антон Шипулин, Алексей Волков и Евгений Гараничев; шорт-трекисты – Виктор Ан, Денис Айрапетян, Владимир Григорьев, Татьяна Бородулина и Евгения Захарова.

Также не поедут на Игры в Южную Корею 90% мужской и 80% женской сборной по конькобежному спорту.

По информации источника газеты «Советский спорт», причиной недопуска россиян на предстоящую Олимпиаду стали результаты допинг-тестирований наших атлетов в Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год — якобы WADA нашло в них что-то запрещенное.

«Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Ричарда Макларена, о чём сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA еще в ноябре 2017 года. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются», — сообщил источник.

Список российских спортсменов, которым отказано в олимпийских лицензиях, постоянно дополняется.