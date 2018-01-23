В Совете Федерации предлагают увеличить срок службы в российской армии

Франц Клинцевич – первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента – считает, что один год – недостаточный срок для службы в российской армии.

Об этом сенатор заявил на парламентских слушаниях в Госдуме, где 23 января обсуждается подготовка россиян к военной службе и военно-патриотическое воспитание. По его мнению, это не обеспечивает боеспособность армии.

«Служба в Вооруженных силах один год – это ничто, и обеспечить надёжные кадры невозможно, – цитирует Клинцевича агентство «Интерфакс». – С точки зрения государственного подхода, это просто навязанная извне, я так считаю, тенденция, связанная только с одним – сделать так, чтобы наша российская армия была максимально небоеготова».

При этом сенатор призвал участников слушаний поддержать идею принятия закона о допризывной и вневойсковой подготовке граждан. Как считает Клинцевич, такой закон особенно важен в условиях срока службы в один год, а также потому, что Вооруженные силы становятся высокотехнологичными и требуют очень серьезных, подготовленных кадров.

Напомним, поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», устанавливающие срок военной службы по призыву в один год, были приняты в 2006 году и вступили в силу с 1 января 2008 года.

Тогда же отменили ряд отсрочек и освобождений от службы в армии, чтобы нивелировать сокращение срока службы призывников. Во время осеннего призыва 2018 года срок службы призывников остается неизменным – 12 месяцев.