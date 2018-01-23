Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 23.01.2018

В ЦРУ назвали сроки ядерного удара КНДР по США

«Expert Online» 2018

Директор ЦРУ Майк Помпео в эфире телеканала CBS заявил, что Северной Корее потребуется «несколько месяцев», чтобы подготовить ядерный удар по США, пишет RT. Это срок, за который КНДР сможет накопить необходимый ядерный потенциал.

«Несколько месяцев... В настоящее время правительство США старательно работает над тем, чтобы отдалить эти сроки», — сообщил Помпео, правда, по заявлению ведущей, глава ЦРУ уже называл этот срок возможного удара со строны КНДР несколько месяцев назад. На, что Помпео заявил, что отсутсвие проявления агрессии со строны Северной Кореи - это результат работы американского правительства.

«Правительство США прилежно работает над тем, чтобы продлить это время», — сказал он.

Глава ЦРУ подчеркнул, что ядерная программа Пхеньяна продолжает развиваться и становиться более мощной. В этой связи, по словам Помпео, США рассчитывают на помощь России и Китая в реализации санкций ООН против КНДР.

Новости КНДР: США готовятся к нападению на КНДР

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
      Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
    3. ОПЕК+: шейхи такого не ожидали
      Эйфория нефтяников, вызванная неуклонным ростом цен на нефть в последние недели, сменилась тревогами, вызванными необычной проблемой — соглашение работает чересчур хорошо