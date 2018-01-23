В ЦРУ назвали сроки ядерного удара КНДР по США

Директор ЦРУ Майк Помпео в эфире телеканала CBS заявил, что Северной Корее потребуется «несколько месяцев», чтобы подготовить ядерный удар по США, пишет RT. Это срок, за который КНДР сможет накопить необходимый ядерный потенциал.

«Несколько месяцев... В настоящее время правительство США старательно работает над тем, чтобы отдалить эти сроки», — сообщил Помпео, правда, по заявлению ведущей, глава ЦРУ уже называл этот срок возможного удара со строны КНДР несколько месяцев назад. На, что Помпео заявил, что отсутсвие проявления агрессии со строны Северной Кореи - это результат работы американского правительства.

«Правительство США прилежно работает над тем, чтобы продлить это время», — сказал он.

Глава ЦРУ подчеркнул, что ядерная программа Пхеньяна продолжает развиваться и становиться более мощной. В этой связи, по словам Помпео, США рассчитывают на помощь России и Китая в реализации санкций ООН против КНДР.

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