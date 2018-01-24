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Москва, 24.01.2018

Автомобиль Lada представили в беспилотном варианте

«Expert Online» 2018

Сотрудники Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) продемонстрировали беспилотный экземпляр российского автомобиля, созданного на базе универсала Lada Kalina, сообщает  портал Daily-motor. Фото специалисты института выложили в профиле в Instagram, указав в подписи технические характеристики новой модели.

Сообщается, что заряда батареи для путешествия на беспилотной Lada хватает на 50 километров. Электромобиль способен двигаться вперед, а также следовать за впередиидущей машиной, «читать» дорожные знаки, «замечать» препятствия и разметку, подавать звуковые и световые сигналы, определять положения БТСЭТ без участия водителя. Электромобиль способен развивать скорость до 120 километров в час. Авторы модели ничего не сообщили о ее возможном серийном производстве.

Пользователи соцсети Instagram в своих комментариях к фото модели отмечают, что, скорее всего, вся «электроника» находится в салоне автомобиля, так как на корпусе не замечено никаких датчиков, отвечающих за управление электрокара.

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