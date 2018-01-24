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Москва, 24.01.2018

DIESEL The Daddy Series

«Expert Online» 2018
  • DIESEL The Daddy Series

Коллекция брутальных наручных часов с массивным корпусом и насыщенным дизайном со множеством элементов. Отображают время в двух, трех и даже четырех часовых поясах.  

Вся линейка часов DADDY имеет крупный циферблат, классической округлой формы, что позволяет легко сочетать их с любыми деталями вашего гардероба и другими аксессуарами. Интересное цветовое решение в циферблате придаст вам элегантности и значимости, уверенности и загадочности.

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Редко можно встретить столь удачное сочетание высокого качества и потрясающего дизайна. Кроме того, часы DIESEL Daddy крайне практичны и удобны.

В коллекцию входят модели из серий Mr. Daddy 2.0, Little Daddy и Mini Daddy.

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О DIESEL watches:

Итальянский бренд Diesel создаёт авангардные fashion-часы с выраженным футуристичным акцентом в дизайне. Нестандартная величина корпуса и броские, провокационные элементы циферблата делают часы бренда ярчайшей деталью имиджа. Компания экспериментирует и с техническим наполнением: в линейке часов Diesel присутствуют, к примеру, модели с несколькими механизмами. Отточенный стиль сочетается с функциональностью и надёжностью, необходимыми для активного ритма жизни.

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