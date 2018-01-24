Доллар рухнул после заявлений главы Минфина США

Американский доллар стремительно падает в ходе торгов в среду на заявлениях министра финансов США Стивена Мнучина, который высказал поддержку слабой нацвалюте. При этом евро торгуется в районе $1,2385 против $1,2299 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится около 135,20 иены по сравнению со 135,66 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 109,39 иены против 110,31 иены во вторник.

Также отмечается, что Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, рухнул сразу на 0,63% - до 89,71 пункта. Таким образом, этот показатель опустился ниже отметки в 90 пунктов впервые с декабря 2014 года.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, упал на 0,71%.

Как заявил глава Минфина США Мнучин, ослабление американского доллара обеспечивает поддержку американской экономике за счёт улучшения условий для внешней торговли. Тем самым, он отошел от обычной для представителей американского правительства практики поощрения сильной американской валюты.

Руководитель финансового ведомства США также отметил, что рынок американской валюты является одним из наиболее ликвидных, и краткосрочная динамика доллара не вызывает у него опасений, пишет газета The Guardian.

Прогноз курса доллара: Отскок доллара несет большую опасность

Прогноз курса доллара на 2018 год: Валютный расклад на 2018 год