Эстония будет платить за российские дороги

Россия ввела плату за проезд по автомобильным дорогам страны для грузовых перевозчиков из Эстонии.

Согласно постановлению Кабмина РФ, размещённому на интернет-портале правовой информации, сбор будет взиматься с грузовых автомобилей с максимальной разрешенной массой 3,5-12 тонн, передаёт Lenta.ru.

Ранее плату уже установили для фур, зарегистрированных в Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Туркменистане, Чехии, Швейцарии, Швеции, Латвии и Литве.

При этом отмечается, что перевозчики обязаны заплатить не позднее суток с момента въезда в Россию.

Напомним, ещё в апреле 2016 года Кабмин РФ увеличил для иностранных перевозчиков размер платы за проезд по территории страны.