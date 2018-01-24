Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 25.01.2018

Эстония будет платить за российские дороги

«Expert Online» 2018

Россия ввела плату за проезд по автомобильным дорогам страны для грузовых перевозчиков из Эстонии.

Согласно постановлению Кабмина РФ, размещённому на интернет-портале правовой информации, сбор будет взиматься с грузовых автомобилей с максимальной разрешенной массой 3,5-12 тонн, передаёт Lenta.ru.

Ранее плату уже установили для фур, зарегистрированных в Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Туркменистане, Чехии, Швейцарии, Швеции, Латвии и Литве.

При этом отмечается, что перевозчики обязаны заплатить не позднее суток с момента въезда в Россию.

Напомним, ещё в апреле 2016 года Кабмин РФ увеличил для иностранных перевозчиков размер платы за проезд по территории страны.

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Курс доллара повел себя «странно»
      Курс доллара повел себя «странно»
    3. Курсу доллара предрекли новый обвал
      Доллару предрекли новый обвал