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Москва, 25.01.2018

Хакеры рассказали о двойных стандартах в расследовании допинговых скандалов

«Expert Online» 2018

Fancy Bears – хакерская группа, которая известна своими разоблачениями чиновников WADA – получила документы Международной федерации санного спорта, сообщив о большом количестве нарушений, связанных с терапевтическими исключениями и употреблением запрещенных препаратов.

Так согласно данным хакеров, итальянский саночник Людвиг Ридер скрывал свое местонахождение, чтобы его не заставили проходить допинг-тест, а австрийская спортсменка Бригит Платцец не понесла никакого наказания за пропуск допинг пробы, передаёт «Чемпионат». 

Кроме этого, к хакерам попали данные о норвежских лыжников. Согласно им, 70% членов сборной Норвегии по лыжным гонкам – астматики и на этом основании им разрешено принимать запрещенные препараты.

Так один из лидеров этой скандинавской сборной Мартин Йонсруд Сундбю был пойман на применении сильнодействующего препарата сальбутамола. При этом в 2016 году он принимал дозу этого препарата, превышающую разрешенную в десять раз. Однако его дисквалификация составила всего 60 дней.

Также Fancy Bears установили, что контейнеры Berlinger, используемые на Олимпийских играх, сделаны не очень качественно. Именно поэтому они достаточно часто повреждаются и на них появляются царапины.

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