Евросоюз оправдывают «индексом капучино»

Проведя необычное исследование, европейская редакция вашингтонской газеты Politico подтвердила утверждение Брюсселя, что расходы на членство в Евросоюзе для его граждан меньше, чем чашка кофе в день. Но не для всех одинаково

Выдумщики из Брюсселя

Брюссель, конечно же, напуган брекситом. Несмотря даже на то, что эффект домино, которого так боялись еврофилы и на который так надеялись европейские популисты и крайне правые, не сработал. По крайней мере, пока он себя никак не проявил. Так же, как сам брексит, по которому еще даже не закончены переговоры.

С другой стороны, опасаться есть чего. Восток Европы бурлит, недовольный тем, что его жителей по привычке считают гражданами второго сорта. Но и на Западе, во всех странах, хотя и в разной степени, присутствуют националистические настроения, которые не очень гармонируют с объединенной Европой.

Конечно, в Брюсселе не сидят, сложа руки, и пытаются всеми доступными способами довести до европейцев, как им хорошо — и, что самое главное — выгодно в финансовом отношении быть вместе. От финансов никуда не деться, потому что слишком дорогое членство или другие финансовые минусы являются одним из главных доводов противников европейской интеграции.

Еврокомиссия начала 2018 год оригинально и смело: членство в Европейском Союзе, утверждают в Брюсселе, обходится гражданам объединенной Европы в день дешевле стоимости чашки кофе. Журнал Politico решил проверить, насколько эти слова соответствуют действительности и пришел к выводу, что в целом да, вполне соответствуют.

Члены ЕС ежегодно делают взносы в общеевропейский бюджет. Размеры взносов зависят от множества факторов, начиная от численности населения и заканчивая, конечно же, уровнем экономического развития. Разница в размере взносов между 28 членами Евросоюза очень большая. Тем не менее, утверждает Politico, членство в Союзе стоит европейцам в среднем даже меньше, чем полчашки капучино. Мало того, в ряде европейских стран «индекс капучино» находится где-то в районе десятой части стоимости чашки.

При подсчете Евросоюзовского кофейного индекса Politico опиралось на статистику ЕС: взносы каждой страны в европейскую казну и численность населения стран-членов. По каждой стране ее взносы поделили на число жителей и число дней в году. Таким образом получили своего рода ежедневные взносы европейцев в бюджет ЕС в зависимости от страны проживания. Беря затем усредненную стоимость чашки кофе по каждой европейской стране и деля ее на эти взносы, составители получили искомый индекс(The Cappuccino Index) — стоимости пребывания в Евросоюзе для жителей каждой его из стран в пересчете на кофе.

Кому в Европе жить хорошо

Индекс позволяет сделать ряд любопытных выводов. Например, расхожее утверждение, что больше всего в общеевропейский «котел» платят «бедные» немцы, не совсем точно.

Благодаря дешевому кофе на полуострове, каждый итальянец платит за пребывание в ЕС 0,75 евро в день, что больше стоимости половины чашки — 56%. Так что по этому показателю у Италии незавидное лидерство. Впору подавать на выход.

Еще одна страна, для жителей которой членство в Евросоюзе обходится дороже стоимости половины чашки кофе – Бельгия. Она уступает Италии всего 1% - 55%.

Меньше всего в объединенной Европе за пребывание в ней платят болгары – всего лишь 0,18 евро в день (индекс 17%). Соседняя Греция, являющаяся для Европы да и не только для нее эталоном многолетних страданий и жестких реформ, сильно отстает и на «кофейном фронте», потому что капучино в ней в среднем стоит 2,91 евро. Поэтому членство в ЕС стоит грекам седьмую часть стоимости чашки капучино (15%).

Больше всего в европейский бюджет платят люксембуржцы, бельгийцы (1,46 евро в день и это, соотв. 50 и 55% стоимости чашки капучино), ирландцы (1,22 — 44%), датчане (1,14 — 26%) и финны (1,04 — 31%). Люксембург и Бельгия платят, например, в семь раз больше, чем Болгария (0,18) и Румыния (0,22 — 16%).

Венгры (0,31 — 25%) и поляки (0,31 — 17%), записные критики Брюсселя, тоже платят немного. По размерам взносов они уступают лишь хорватам (0,3 — 22%), румынам и болгарам. А немцы платят всего 32% стоимости чашки, правда она у них стоит всего 84 евроцента. Так что они не внакладе.

Но в целом обращает на себя внимание, что членство в ЕС больше всего идет на пользу его молодым членам. Все 13 стран, возглавляющие кофейный рейтинг Politico, вступили в Евросоюз до 1995 года.