Из сырьевой державы в цифровую

Россия имеет шансы стать игроком мирового уровня в сфере блокчейна и смежных технологий, уверен министр связи Николай Никифоров. Эту уверенность он и другие представители нашей страны транслировали собравшимся на Давосском форуме капиталистам и политикам

Панельная сессия «Россия в глобальной цифровой повестке» на площадке «Русского дома» в Давосе 23 января показала, что правительство решило-таки воспользоваться «преимуществом отсталости» по Гершенкрону, согласно которому: «Чем более отсталой является страна, тем более вероятно, что индустриализация начнется в результате большого рывка, который прервет непрерывное развитие экономики». В данном случае «индустриализация» заменяется «цифровизацией», хотя насколько это равноценно, большой вопрос.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, которого цитирует «Коммерсантъ», заявил, что «цифровая экономика может значительно ускорить темпы экономического развития государства и улучшения качества жизни граждан». По замечанию газеты, блокчейн и смежные технологии, к которым в российской юрисдикции нет единого подхода, объявлены в Давосе представителями Минкомсвязи, ВТБ и компании Waves тем сектором, в котором РФ имеет шансы как игрок мирового уровня. IT-эксперт при Госдуме и учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов обращает внимание на то, что хотя в данной дискуссии участвовали представители крупных блокчейн платформ, там все же избегали говорить о криптовалютах и криптоэкономике в целом.

Министр также отметил, что программа «цифрового перехода» экономики России сформирована инициативами частных компаний, при ограниченной, регуляторной роли государства. Возможно, это следует трактовать так, что деньги на программу «Цифровая экономика» будут выделены небольшие. И те 522 млрд руб., в которые, как было сказано, оцениваются составляющие ее проекты, это в основном сумма гипотетических затрат бизнеса, так что ими не стоит впечатляться.

Николай Никифоров также противопоставил сильную конкуренцию между российскими IT-компаниями «мировым монополиям» в цифровой сфере. Правда, именно эти монополии определяют ту повестку, в которую мы собираемся встраиваться. О том, что речь именно о встраивании, говорилось вполне ясно, но это по крайней мере прагматично.

Сейчас, говорит основатель группы компаний Blockchain.Ru Дмитрий Мацук, Россия не может представить ни одного полноценного продукта на основе блокчейна (не считая Waves, которые, к сожалению, пока не привлекли ни одного сверхуспешного проекта, но имеют перспективную платформу). По его мнению, пока из-за санкций мы имеем настрой на создание собственных обособленных продуктов, что входит в небольшое противоречие с концепцией сотрудничества на мировом уровне и блокчейна, как такового.

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