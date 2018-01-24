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Москва, 24.01.2018

Кремль обвинил США в «заматывании» расследования по химатакам в Сирии

«Expert Online» 2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в беседе с журналистами, что американцы  «фактически замотали расследование» о применении химического оружия в Сирии, сообщает  РБК.

«Мы не согласны с подходом США, которые фактические замотали расследование предыдущих случаев применения химического оружия в Сирии», — сообщил  Песков, который считает, что вместо реального расследования случаев применения химического оружия в Сирии, Соединенные Штаты идут по пути «наклеивания ярлыков».

Напомним, ранее глава Госдепа Америки Рекс Тиллерсон обвинил Россию в помощи войскам президента Асада по применению химического оружия во время боевых действий в Сирии.

На «России лежит ответственность за гибель людей во время химических атак в Сирии», - заявил тогда Тиллерсон.

В последний раз от применения химоружия 22  января пострадали более 20 человек, в том числе дети. 

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