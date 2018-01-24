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Москва, 24.01.2018

Литва приступила к процедуре отключения от электросетей России

«Expert Online» 2018

Литва приступила к процессу выхода из БРЭЛЛ и подготовке к синхронизации электросетей с системой континентальной Европы, сообщает Regnum.

Компания по распределению электроэнергии и газа Energijos skirstymo operatorius и оператор системы электропередачи Litgrid подписали соглашение, согласно которому страна начнет самостоятельно без России обеспечивать  электричеством пока только восточную часть Литвы. А уже к 2025 году Литва планирует полностью отключиться от линий электропередач России и Белоруссии.

Договор двух компаний гарантирует также удешевление проекта по бесперебойной поставке  электричества в Восточную Литву почти в 20 раз с 20,36 млн евро до 1,2 млн евро. Подобные результаты будут достигнуты путем установки одной линии с напряжением 35 киловольт, которая будет соединять подстанции в Мядининкай и Кальвеляй и обеспечивать электричеством Восток страны. Линия заработает в 2020 году. Глава Минэнерго Литвы Жигимантас Вайчюнас уже охарактеризовал  проект двух госпредприятий первым шагом на пути к подключению к западной электросети.

«Сосредоточенные общие работы не только практически приближают нас к стратегической цели — присоединению к надежной западной электросистеме, но и позволят это сделать самым рациональным способом путем реорганизации энергетической инфраструктуры, что поможет сэкономить деньги наших потребителей», — цитирует издание  Вайчюнаса.

Полностью Прибалтика намерена отказаться от российского электричества, а также выйти из БРЭЛЛ в 2025 году, хотя готового технического плана по рассинхронизации у стран Балтии пока нет.

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