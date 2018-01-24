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Москва, 24.01.2018

На ОИ-2018 болельщикам могут запретить проносить на трибуны флаги РФ

«Expert Online» 2018

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил болельщикам проносить на трибуны южнокорейского Пхёнчхана флаги стран, которые не принимают участия в Зимних Олимпийских играх-2018.

Под этот запрет может попасть и российский триколор, так как отечественные спортсмены будут участвовать в соревнованиях не в составе национальной сборной, а под олимпийским стягом в качестве «спортсменов-олимпийцев».

В соответствующем предупреждении, размещённом на официальном сайте оргкомитета Игр-2018 отмечается, что запрет распространяется не только на соревнования, но и на тренировки.

В свою очередь представитель МОК заявил, что запрета проносить болельщикам российский флаг во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане не существует, передаёт «Спорт-Экспресс».

«МОК отстранил Олимпийский комитет России, но не отстранил страну. Поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав», – уточнил собеседник издания.

Напомним, Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Такое решение 5 декабря принял Исполком МОК.

Ранее сообщалось, что 22 января специальная комиссия при МОК отказала в участии сразу 111 российским спортсменам, среди которых шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев и Денис Айрапетян, биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков и Евгений Гараничев, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников.

При этом никто из них в допинговых скандалах замечен не был и в докладах Макларена не упоминался. Позже в МОК всё-таки прокомментировали недопуск титулованных российских спортсменов на Игры-2018.

В частности, руководитель Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон разъяснил, что «невключение в список приглашенных на ОИ-2018 не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга».

Между тем, французское издание Le Monde утверждает, что с допинг-пробами биатлониста Шипулина и шорт-трекиста Виктора Ана, взятыми во время Олимпиады в Сочи, были проведены некие манипуляции. 

Олимпиада 2018, новости о России: МОК - невключение в список на Игры не означает, что спортсмен из России был уличен в допинге

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