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Москва, 24.01.2018

ОКР: болельщики смогут проносить российские флаги на трибуны во время ОИ-2018

«Expert Online» 2018

Никаких ограничений для болельщиков из России, которые посетят Олимпийские игры-2018 в южнокорейском городе Пхенчхан, нет.

Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесён в свод правил для болельщиков оргкомитетом Игр в Пхёнчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр, говорится в сообщении службы информации Олимпийского комитета России (ОКР).

При этом отмечается, что данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей только тех стран или образований, которые не признаны мировым сообществом и не являются членами международного олимпийского движения.

Ранее сообщалось, что МОК запретил болельщикам проносить на трибуны южнокорейского Пхёнчхана флаги стран, которые не принимают участия в Зимних Олимпийских играх-2018.

Предполагалось, что под этот запрет может попасть и российский триколор, так как отечественные спортсмены будут участвовать в соревнованиях не в составе национальной сборной, а под олимпийским стягом в качестве «спортсменов-олимпийцев».

Напомним, Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Такое решение 5 декабря принял Исполком МОК.

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