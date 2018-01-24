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Москва, 25.01.2018

Прокуратура просит для Никиты Белых 10 лет колонии строгого режима

«Expert Online» 2018

Представители обвинения попросили приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, который обвиняется в получении взяток, к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима

Гособвинение также просит оштрафовать его на 100 млн рублей, передаёт YouTube-канале Генпрокуратуры.

Напомним, Никита Белых обвиняется в получении двух взяток на общую сумму 600 тыс. евро. Как утверждает обвинение, часть из этих денег чиновник получил от немецкого бизнесмена Юрия Судхаймера за покровительство его предприятию — Нововятскому лыжному комбинату.

Бывший губернатор был задержан с поличным 24 июня 2016 года в московском ресторане на Новом Арбате. Там Судхаймер передал ему часть денег.

Сам Белых отрицает вину и утверждает, что брал не взятку, а деньги на нужды города. При этом, по его словам, речь шла о тысячах рублей, а не евро.

 

 

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