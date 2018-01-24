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Москва, 25.01.2018

Путин сообщил о предпосылках для снижения ставки по ипотеке в России

«Expert Online» 2018

Президент РФ Владимир Путин рассказал о предпосылках для снижения ставки по ипотеке в России и ключевой ставки Центробанка.

Об этом глава государства заявил во время посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения. По его мнению, эти предпосылки появились из-за низкого уровня инфляции.

 «У нас рекордно низкая инфляция, и это даёт возможность снижать ставку Центрального банка ключевую, и за ней все остальные опускаются ставки», — цитирует Путина РИА Новости.

При этом российский лидер подчеркнул, что ипотечные ставки в России снижаются постоянно.

Напомним, ранее стало известно, что в России для молодых семей предлагают отменить первоначальный взнос по ипотеке.

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