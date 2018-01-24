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Москва, 24.01.2018

Сборная РФ по футболу узнала своих соперников на групповом этапе Лиги наций

«Expert Online» 2018

Сборная России сыграет с национальными командами Швеции и Турции в групповом этапе Лиги наций УЕФА. Об этом стало известно после жеребьевки.

При этом Россия, Швеция и Турция оказались во второй группе лиги B. Поединки группового турнира Лиги наций состоятся с 6 сентября по 20 ноября. Финальные соревнования — с 5 по 9 июня 2019 года. Полуфинальные встречи в финал Евро-2020 состоятся с 26 по 31 марта 2020 года, передаёт сайт телеканала «Дождь».

Всего в Лиге наций УЕФА примут 55 команд. Они поделены на четыре лиги (А, B, C, D), а каждая лига – на четыре группы. Команды, которые одержат победу в лигах B, C и D, поднимутся на один уровень.

Полуфинал, матч за третье метро и финал пройдут между командами, попавшими в лигу А. Кроме того, победители каждой группы получат возможность побороться за право пройти в финальную часть Евро-2020.

Лиги наций УЕФА – новый футбольный европейский турнир, придуманный для того, чтобы заменить товарищеские матчи. Вместо них решено проводить встречи Лини наций. Турнир свяжут с отборочным циклом к первенству Европы, что даст возможность некоторым сборным выйти в финальную стадию непостредственно через Лигу наций.

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