США ввели запретительные пошлины, которые бьют по Китаю

Пекин. 8 ноября 2017. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо) перед началом оперного представления в Императорском дворце. AP/ТАСС Автор: Andrew Harnik Credit: AP/TASS

Обещанного не ждали, и вот

В Пекине очень недовольны решением Дональда Трампа ввести тарифы на солнечные панели и стиральные машины. Эти меры, по мнению китайской стороны, ухудшат условия для глобальной торговли и повлияют на развитие ряда отраслей промышленности в США. Слов «Китай» или «китайские» в президентском указе нет, но ни для кого не секрет, что тарифы направлены в первую очередь против Поднебесной, которая уже не один год является мировым лидером в производстве солнечных панелей. Что касается стиральных машин, то их Поднебесная экспортировала в минувшем году 21 млн штук почти на 3 млрд долларов.

Средств и возможностей для донесения простой мысли, что Китай лучше не обижать, у Пекина предостаточно. В Вашингтоне, похоже, забыли, что у Китая богатый опыт торговых «разборок», в которых он всегда или в подавляющем большинстве случаев отвечал ударом на удар.

«Это начало жесткого периода в американо-китайских отношениях, — считает Дэвид Доллар, бывший американский атташе по торговле в Пекине, а сейчас сотрудник Брукингского университета в Вашингтоне. — Эти первоначальные меры скромны по масштабам и вероятнее всего будут встречены ответными мерами со стороны китайцев. Главный вопрос – будет ли нарастать американский протекционизм, который способен навредить обеим экономикам?»

Введение тарифов скорее всего означает обострение отношений между двумя ведущими экономиками планеты в торговле. Президент Трамп не раз обещал наказать Пекин за многочисленные грехи еще во время избирательной кампании, но начал выполнять эти обещания лишь через год пребывания у власти. В понедельник Торговое представительство США объявило о введении 30-процентных тарифов на солнечные панели и 50-процентных пошлин на стиральные машины. На следующий день Министерство торговли КНР осудило введение тарифов, назвав их неправильным использованием мер воздействия в торговле, и выразило надежду на то, что в Вашингтоне «взвешено» отнесутся к введению ограничений в торговле.

Конечно, в заявлении китайского минторга угроз ответных мер нет, но издание Global Times (GT), рупор КПК, выходящее на английском языке и выражающее правительственную точку зрения, написало, что Америка заплатит за «фокусы» с тарифами.

Си отомстит. Он ответит

О том, как Пекин может ответить на торговую войну, более года назад, сразу после победы Дональда Трампа на выборах президента, уже написали те же GT.

Список ответных мер, к которым может прибегнуть Китай, велик и хорошо известен. В первую очередь, Пекин может сократить закупки американских товаров и замучить крупные американские компании, активно работающие на китайском рынке, всевозможными проверками и расследованиями. В Пекине не скрывают, что могут отомстить в первую очередь американскому бизнесу.

«Заказы самолетов Boeing могут быть заменены на заказы Airbus, — писали Global Times в конце 2016 года. — Сильно пострадают продажи американских машин и смартфонов в Китае. Может остановиться импорт американской сои и маиса. Китай может также ограничить количество китайских студентов, которые учатся в США…»

Глава отдела исследований финансовых рынков Rabobank Group в Гонконге Майкл Эвери полагает, что за год в этом списке мало что могло измениться.

«Китайские институты вероятно уже ищут отрасли промышленности, представители которых поддерживают президента (Трампа) и которые пострадают больше всего, если дело дойдет до настоящей драки»,- говорит Полин Лун, директор исследовательской фирмы Asia-Analytica в Гонконге.

В авангарде американо-китайской торговли крупнейший американский экспортер Boeing. В 2015 году Си Цзиньпин после посещения завода компании в Сиэтле разрешил подписать контракт на поставки американских самолетов в Поднебесную на 38 млрд долларов.

В 2011 году США уже вводили пошлины на импорт китайских солнечных панелей. Пекин тогда ответил тарифами против американских производителей полисиликона (поликремния), используемого в панелях. Тогда наряду с американцами пострадала и норвежская компания REC Silicon, имеющая в Америке три завода.

Особенностью Пекина является то, что он использует экономику и в политических спорах. Например, в январе 2018 года сильной критике правительства КНР, что само по себе является недобрым знаком, подверглась американская компания Marriott International Inc., на сайте которой Тибет и Тайвань были названы «странами». Гостиничная сеть извинилась, но осадок, а также вероятность принятия Пекином ответных мер остались. Можно вспомнить и то, как Пекин наказал в 2010 году Норвегию за то, что Нобелевская премия мира была присуждена сидевшему тогда в тюрьме китайскому диссиденту Лю Сяобо, ныне покойному. Тогда китайцы несколько лет не покупали норвежского лосося и наносили норвежским рыбакам миллиардные убытки.

Ах, как неудачно

Большинство американских бизнесменов считают, что любительские действия президентской администрации могут сильно навредить американским компаниям. Момент выбран как обычно неудачный, когда Китай активно переходит к экономике, в основе которой внутренний потребительский спрос. Сейчас самый благоприятный момент для проникновения американского бизнеса на китайские рынки, но Вашингтон сам вставляет палки в колеса американским компаниям, желающим работать в Китае.

Конечно, говорить о скором начале полномасштабной торговой войны между США и КНР преждевременно, потому что эффект от введения тарифов не так уж велик. По данным Australia & New Zealand Banking Group Ltd., доля солнечных панелей составляет менее 0,7% суммарного экспорта КНР. Это значит, что и ответные меры будут носить адекватный по масштабам характер. Скорее всего, считают большинство экономистов и аналитиков, новые тарифы являются не объявлением торговой войны, а очередным предупреждением Пекину и проверкой его решительности.

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