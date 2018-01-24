Курс доллара повел себя «странно»

Курс доллара продолжает снижаться в среду к основным валютам. Индекс доллара упал к трехлетним минимумам ниже отметки 90.00. Американская валюта также падает к евро, иене, британскому фунту, юаню.

Аналитики отмечают "странное" поведение доллара, который практически не реагирует на экономические и политические новости из США. Так, американская валюта практически не отыграла сообщения о возобновлении работы правительства США, что, по идее, должно было привести к существенной коррекции курса. Не приводят к отскоку курса доллара и ряд позитивных новостей об американской экономике, а также ряд "ястребиных" словесных интервенций представителей ФРС.

Эксперты объясняют этот феномен тем, что теперь динамика курса американской валюты в большей степени определяется новостями из других финансовых столиц и действиями мировых центробанков.

Так для курса евро, который торгуется к доллару на пиках с декабря 2014 года, решающеее значение будет иметь завтрашнее заседание совета управляющих ЕЦБ. Рынки надеются, что Марио Драги сообщит о том, когда начнется выход из программы покупки активов и отказ от политики отрицательной процентной ставки. Вместе с тем, главный европейский банкир из-за опасений сильного укрепления евро может предпочесть более умеренную риторику в ходе своей пресс-конференции.

Курс иены в свою очередь укрепился к доллару до 110.00, протестировав внутридневной минимум на уровне 109.80. Эта ситуация также вызывает обеспокоенность Банка Японии. На этом фоне японский регулятор по итогам заседания, состоявшегося, во вторник сохранил без изменений все параметры своих стимулирующих программ, но при этом чуть более оптимистично, чем три месяца назад, высказался в отношении инфляционных ожиданий.

Курс рубль укрепился во вторник к доллару, но остается в узком диапазоне, сформированном в начале месяца. Рост цен на нефть, налоговые выплаты и ослабление доллара на международных рынках обеспечивают поддержку российской валюте. Не исключено, что в среду рубль попробует протестировать уровень 56 рублей за доллар.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск среды снизился на 5 копеек - до 56,3 рубля, курс евро вырос на 4 копейки - до 69,33 рубля.



Официальный курс доллара на среду составляет 56,41 рубля, курс евро - 69,07.

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