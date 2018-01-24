В России ужесточат требования к электронным платежам

Профильные ведомства по поручению правительства РФ готовят поправки к законодательству, которые касаются совершения электронных платежей. Ожидается, что в случае принятия документа, россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета, пишет «Коммерсантъ». Сообщается, что эти предварительные ограничения могут быть ужесточены.

В частности, Центоробанк настаивает «на запрете снимать средства с электронных кошельков и предоплаченных карт», а Росфинмониторинг «на обязательной идентификации их держателей».

Отказаться от анонимности при использовании кошельков и карт ведомство предлагает в целях антитеррористической безопасности.

«Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности», - рассказал изданию статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный.

В Центробанке считают, что ввод обязательной идентификации приведет к переходу населения на наличные расчеты и нарастанию социальной напряженности.

Отмечается, что ведомствам еще предстоит придти к компромиссу, но уже на первом этапе понятно, что рынок электронных платежей, в случае принятия закона, потеряет существенную часть клиентов.

Как стало известно изданию, в конце декабря 2017 года Минфин отчитался перед правительством по первичной оценке «целесообразность запрета зачисления средств на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП) без использования банковского счета». Исследование проводилось по поручению Правительства от 7 ноября 2017 года при участии ЦБ.

Сообщается, что из-за противоречий между чиновниками профильных ведомств, обсуждение ограничений электронных платежей предложено перенести на площадку аппарата правительства.