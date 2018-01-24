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Москва, 24.01.2018

В бельгийском парламенте высказались за отмену антироссийских санкций

«Expert Online» 2018

Филип Девинтер – депутат федерального парламента Бельгии – считает, что в ЕС должны отменить экономические санкций против России.

По его мнению, пришло время снять ограничительные меры против РФ, потому что они не только идут вразрез с международным правом, но они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы, передаёт РИА Новости.

При этом парламентарий подчеркнул, что из-за санкционного режима бельгийские экспортёры ежегодно теряют 1,5 млрд евро, так как «не могут поставлять в Россию фрукты, овощи, компьютерные технологии, а также стрелковое оружие и военное снаряжение».

Девинтер отметил, что планирует поднять вопрос об отмене антироссийских санкций в федеральном парламенте Бельгии.

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