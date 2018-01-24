В Минздраве назвали четыре обязательных критерия здорового образа жизни

Российский Минздрав определился с основными критериями здорового образа жизни, которые должны выполняться одновременно.

Об этом рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный специалист министерства по профилактической медицине, профессор, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.

По его словам, существуют четыре условия здорового образа жизни: первое – не курить; второе - потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день; третье – заниматься умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе; четвёртое – потреблять минимально низкое количество соли (не более 5 граммов в сутки), передаёт агентство «Интерфакс».

При этом учёный подчеркнул, что речь идёт о том, что все четыре фактора должны быть одновременно.

«Только тогда это реально здоровый образ жизни. Если человек имеет такой набор положительных качеств образа жизни, то вероятность смерти от болезней системы кровообращения (БСК) или общей смертности у него в течение трёх лет снижается на 50% в сравнении с теми людьми, у которых нет этих положительных признаков. Вот почему мы включили эти переменные», – резюмировал Бойцов.

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