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Москва, 25.01.2018

Япония разместит на площадке ПМЭФ-2018 выставочный павильон

«Expert Online» 2018
  • Япония разместит на площадке ПМЭФ-2018 выставочный павильон

Делегация из Японии во главе с заместителем начальника секции России Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Масамицу Нагано в присутствии Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Масанори Фукусима осмотрела площадку проведения Петербургского международного экономического форума — конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Обход состоялся в рамках подготовки визита Премьер-министра Японии Синдзо Абэ на ПМЭФ-2018.

Во время проведения ПМЭФ-2018 Япония планирует разместить на территории КВЦ «Экспофорум» выставочный павильон. В павильоне будут проходить встречи официальных лиц, государственных деятелей, инвесторов и лидеров бизнеса. В подготовке визита принимают участие Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО).

Напомним, что в 2016 году статус страны-гостя ПМЭФ получила Италия. В 2017 году выставочные экспозиции своих стран на площадке Форума построили Индия и Сербия. Формат «страны-гостя» хорошо себя зарекомендовал. Представители зарубежных стран выбирают его как эффективный инструмент продвижения своих инвестиционных проектов, а также возможность продемонстрировать свои национальные и культурные особенности, аутентичную кухню.

В ходе Восточного экономического форума в сентябре 2017 года Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял приглашение Президента РФ Владимира Путина принять участие в ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум состоится 24—26 мая 2018 года в Санкт-Петербурге. 

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org

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