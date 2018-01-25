«Бетонный» фундамент экономического роста

Цемент «говорил» о начале предыдущего кризиса ещё в июне 2008 года. Что он говорит сейчас?

Кризис 2008 года в России был виден заранее

Многим до сих пор кажется, что кризис 2008 года в России наступил неожиданно, в сентябре, под влиянием внешней ситуации (крах американского банка Lehman Brothers). Однако признаки надвигающегося падения экономики были заметны ещё в 2007 году. И один из этих признаков – цемент.

«Цемент посыпался», — гласил заголовок в газете «Коммерсантъ» от 20 июня 2008 года. В статье сообщалось, что впервые с 2005 года цены на цемент в разгар строительного сезона не выросли, а наоборот, упали. Снизились и объёмы перевозок цемента по железной дороге.

Изучение статистики показало, что темпы роста перевозок цемента по железным дорогам стали замедляться за 17 (!) месяцев до сентября 2008 года, с весны 2007 года, а прямое сокращение объёмов перевозок этого важного строительного груза началось в августе и продолжилось в ноябре и декабре 2007 года, причём в декабре перевозки упали существенно, на 17%. Этот спад прекратился лишь в 2010 году, с выходом российской экономики из кризиса.

Связь цемента с экономической динамикой понятна, ведь он является важнейшей составляющей бетона, активно используется в строительстве, к тому же является товаром «скоропортящимся» - впрок цемент не запасёшь.

Кризис 2012 года был виден в 2011 году

Когда весной 2011 года темпы роста перевозок цемента опять начали снижаться, это стало поводом насторожиться. Ведь если всё повторится как в прошлый раз, то к осени 2012 года опять надо ждать кризиса.

Так и произошло. Осенью 2012 года обрушился рынок грузовых автомобилей, а в конце года тогдашний глава РЖД Владимир Якунин сообщил о том, что объёмы грузоперевозок (не только цемента, но всех грузов) начали падать. «Груза нет», объявил он.

К концу 2013 года стала заметна обеспокоенность премьера Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина тем, что темпы экономического роста драматически стремились к нулевой отметке. И замедление ВВП продолжалось вплоть до 2015 года, когда ВВП в России уже не замедлил рост, а упал на 2,8% к 2014 году.

Что происходит сейчас

Всегда неловко давать прогнозы, расходящиеся с мнением большинства. Сейчас, когда поступают пессимистические данные о падении промышленного производства и снижении объёмов ввода жилья, говорить об ускорении экономического роста вообще (и признаках выхода из кризиса строительной отрасли в частности) кажется неразумным.

Но именно об ускорении роста говорит нам статистика перевозок цемента.

График. Темпы роста перевозок цемента по железным дорогам – лучшие с марта 2012 года.

Источник: Росстат, расчёты С. Блинова

В декабре 2017 объёмы перевозок цемента по железным дорогам превзошли показатели декабря 2016 года на 9,5%. Это лучшие темпы более чем за 5 лет, с марта 2012 года.

Более того, декабрьский «рывок» позволил (впервые за последние 5 лет) выйти в плюс и годовым результатам: в 2017 году было перевезено 26,8 млн. тонн цемента, что на 0,6% выше, чем в 2016 году.

Что это значит? Это значит, что в строительной отрасли начинается подъём, а экономика только сейчас начинает по-настоящему выходить из кризиса. Будем надеяться, что этот прогноз в ближайшее время подтвердится.

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