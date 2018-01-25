Украина поставляет в Россию через Белоруссию запрещенную продукцию

До 25% сыров на российском рынке предположительно украинского происхождения, сообщает РБК со ссылкой на Россельхознадзор. Сыры из Украины, запрещенные в России из-за продэмбарго, упаковываются в Белоруссии и под видом продукта из Македонии и Ирана попадают на российские прилавки.

Как отмечает представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, в России выявляется до 300 тыс. тонн фальсифицированного сыроподобного продукта в год, большинство которых из Украины.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт еще в середине декабря прошлого года заявлял по проблеме в письме на имя замглавы Минэкономразвития Саввы Шипова, что речь идет о «легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Белоруссию».

Отмечается, в Россию поставляется нелегально «небезопасная и низкокачественная продукция».

Крупные ретейлеры, такие как «Дикси», «Ашан» и X5 Retail Group, не смогли уточнить РБК, насколько в их магазинах распространена сыроподобная продукция.

В целях недопущения дальнейшего попадания санкционной продукции из Украины на российские прилавки, власти призывают повысить контроль на границе при проверках ввозимого товара.

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