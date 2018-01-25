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Москва, 25.01.2018

Эксперт рассказал о глубине падения доллара

«Expert Online» 2018

После резкого снижения доллара к большинству мировых валют, которое произошло в среду, сегодня падение «американца» незначительно замедлилось.

По мнению главы аналитического департамента Dominion-World Станислава Вернера, происходит это из-за того, что 25 января основное внимание на валютном рынке будет приковано к заседанию Европейского Центробанка. При этом эксперт считает, что главе регулятора Марио Драги необходимо развернуть пару евро/доллар вниз.

Кроме того, не следует забывать о динамике цен на «чёрное золото», в определении которых в четверг главенствующая роль будет у данных от американского Минэнерго. Правда, при отсутствии в них сюрпризов, к концу недели цены на нефть вернутся к максимальным отметкам.

При этом Вернер убеждён, что рубеж в 56,20 рубля за один доллар на этой неделе останется на том же уровне, пишет «Российская Газета».

Эксперт также считает, что рынок пока не верит в то, что ограничительные меры будут распространены на российский госдолг. Поэтому сейчас они могут затронуть лишь близких к власти бизнесменов, причастных, по мнению США «к коррупции, криминальной деятельности или актами агрессии».

Вслед за этим участники рынка смогут «выдохнуть» и начать отыгрывать ранее наработанный потенциал дальнейшего укрепления российской валюты, который, как ожидается, реализуется уже в начале следующего месяца.

При этом эксперт подчеркнул, что после ухода ниже 56,20 рубля доллар может подешеветь до 55 рублей. А вот европейская валюта останется примерно на тех же уровнях, что и сейчас.

Как ранее писал «Эксперт Online», 25 января ключевые валюты продолжили обновлять максимумы к доллару. Так, индекс «зелёного» упал до 88,87 (минимума с ноября 2014 года). Курс евро вырос до трёхлетних пиков - 1,2425 долларов, курс иены вырос до четырёхмесячных максимумов - 109,105 за доллар.

Растут на слабом долларе и ряд сырьевых товаров. Золото подорожало до максимума с августа 2016 года на торгах в четверг. По состоянию на утро четверга цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex увеличивалась на 8,6 доллара, или на 0,63% - до 1364,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 1,06% - до 17,68 доллара за унцию.

Подскочило в цене и «чёрное золото». Так стоимость мартовских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent на Лондонской бирже увеличилась до 71 доллара за баррель.

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