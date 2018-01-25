Глава «Сбербанка» пообщался в Давосе с девушкой-роботом

На традиционном завтраке «Сбербанка» – одном из важнейших мероприятий экономического форума в Давосе – по приглашению главы крупнейшей российской кредитной организации Германа Грефа, присутствовала представительница легиона искусственного интеллекта по имени Софи.

Темой завтрака были искусственный интеллект и его влияние на компании и экономику, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, девушка-робот не только была участницей завтрака, но и активно участвовала в дискуссии. Так, Софи рассказала, что является гражданкой Саудовской Аравии. Отвечая на вопрос руководителя «Сбербанка», надо ли ограничить развитие искусственного интеллекта, робот сообщила, что людям не стоит отвергать эти изменения.

«Но доля здоровой критики не помешает», – подчеркнула Софи, попросив не судить о роботах по таким фильмам, как «Терминатор».

Как ранее писал «Эксперт Online», в конце декабря 2017 года глава «Сбербанка» Герман Греф во время «Прямой линии» с сотрудниками банка высказал мнение, что говорить с голосовым помощником на основе технологии искусственного интеллекта «Алиса» пока не получается, так эта разработка «Яндекса» нуждается в серьёзном развитии.