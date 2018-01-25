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Москва, 25.01.2018

Греф рассказал о возможных изменениях курса рубля и ценах на нефть в 2018 году

«Expert Online» 2018

Герман Греф – глава «Сбербанка» – рассказал, что не ждёт драматических изменений курса рубля и колебания цен на «чёрное золото» в 2018 году.

Об этом он заявил в кулуарах делового завтрака на экономическом форуме в Давосе. По его мнению, он пока не видит никаких серьёзных изменений, во всяком случае в ближайших год, передаёт ТАСС.

При этом, по его оценке, курс рубля к доллару США (56-61 руб. за долл.) – это тот коридор, в котором возможно колебание российской валюты.

Греф также подчеркнул, что сложившиеся сейчас в нашей стране благоприятная макроэкономическая ситуация, которая складывается из низкой инфляции и высоких цен на «чёрное золото», также будет способствовать заморозке или даже снижению в 2018 году кредитных банковских ставок.

«У кредитных ставок нет никаких шансов расти», - резюмировал глава «Сбербанка».

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