Греф рассказал о возможных изменениях курса рубля и ценах на нефть в 2018 году

Герман Греф – глава «Сбербанка» – рассказал, что не ждёт драматических изменений курса рубля и колебания цен на «чёрное золото» в 2018 году.

Об этом он заявил в кулуарах делового завтрака на экономическом форуме в Давосе. По его мнению, он пока не видит никаких серьёзных изменений, во всяком случае в ближайших год, передаёт ТАСС.

При этом, по его оценке, курс рубля к доллару США (56-61 руб. за долл.) – это тот коридор, в котором возможно колебание российской валюты.

Греф также подчеркнул, что сложившиеся сейчас в нашей стране благоприятная макроэкономическая ситуация, которая складывается из низкой инфляции и высоких цен на «чёрное золото», также будет способствовать заморозке или даже снижению в 2018 году кредитных банковских ставок.

«У кредитных ставок нет никаких шансов расти», - резюмировал глава «Сбербанка».