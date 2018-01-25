Курсу доллара вынесен вердикт

Последние надежды инвесторов на то, что, возможно, слова главы Минфина США Стивена Мнучина о поддержке слабого доллара неправильно поняли, в четверг развеял сам руководитель американского Казначейства. Пояснить вчерашние заявления Мнучина, которые обвалили курс доллара, попросила его лично глава МВФ Кристин Лагард. Выступая в четверг на сессии в Давосе министр финансов США лишь подтвердил, что американские власти нисколько не обеспокоены ослаблением доллара в краткосрочной перспективе.

Курс доллара опустился до трехлетнего минимума к валютам-соперникам в среду после комментариев Мнучина. Индекс доллара, отслеживающий его динамику к корзине шести валют торгуется в четверг на трехлетних минимумах 88,92.

В четверг также резко вырос курс рубля к доллару. Российская валюта к 13.48 прибавила 38 копеек к доллару, укрепившись до 55,80 рубля.

"Думаю, мои вчерашние комментарии в отношении доллара были вполне понятными", - сказал Мнучин.

"Я думаю, они были вполне сбалансированными и соответствовали тому, что я говорил раньше, а именно: мы не обеспокоены курсом доллара в краткосрочной перспективе. Это очень, очень ликвидный рынок" - добавил он.

Мнучин заявил в среду, что "более слабый доллар выгоден для нас с точки зрения торговли и возможностей". Участники рынка сочли его комментарии отступлением от традиционной валютной политики США. Курс доллара перешел к обвалу по всем фронтам. Аналитики считают, что заявленная позиция властей США означает, что у медведей по доллару не осталось никаких сомнений и курс американской валюты продлжит падение.

В четверг ожидается пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, которая может спровоцировать очередной виток падения курса доллара.

Прогноз курса доллара: Валютный расклад на 2018 год