Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 25.01.2018

Курсу доллара вынесен вердикт

«Expert Online» 2018
  • Курсу доллара вынесен вердикт
Алексей Павлишак/ТАСС

Последние надежды инвесторов на то, что, возможно, слова главы Минфина США Стивена Мнучина о поддержке слабого доллара неправильно поняли, в четверг развеял сам руководитель американского Казначейства. Пояснить вчерашние заявления Мнучина, которые обвалили курс доллара, попросила его лично глава МВФ Кристин Лагард. Выступая в четверг на сессии в Давосе министр финансов США лишь подтвердил, что американские власти нисколько не обеспокоены ослаблением доллара в краткосрочной перспективе.

Курс доллара опустился до трехлетнего минимума к валютам-соперникам в среду после комментариев Мнучина. Индекс доллара, отслеживающий его динамику к корзине шести валют торгуется в четверг на трехлетних минимумах 88,92.

В четверг также резко вырос курс рубля к доллару. Российская валюта к 13.48 прибавила 38 копеек к доллару, укрепившись до 55,80 рубля.

"Думаю, мои вчерашние комментарии в отношении доллара были вполне понятными", - сказал Мнучин.

"Я думаю, они были вполне сбалансированными и соответствовали тому, что я говорил раньше, а именно: мы не обеспокоены курсом доллара в краткосрочной перспективе. Это очень, очень ликвидный рынок" - добавил он.

Мнучин заявил в среду, что "более слабый доллар выгоден для нас с точки зрения торговли и возможностей". Участники рынка сочли его комментарии отступлением от традиционной валютной политики США. Курс доллара перешел к обвалу по всем фронтам. Аналитики считают, что заявленная позиция властей США означает, что у медведей по доллару не осталось никаких сомнений и курс американской валюты продлжит падение.

В четверг ожидается пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, которая может спровоцировать очередной виток падения курса доллара. 

Прогноз курса доллара: Валютный расклад на 2018 год

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Курс доллара повел себя «странно»
      Курс доллара повел себя «странно»
    3. Курсу доллара предрекли новый обвал
      Доллару предрекли новый обвал