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Москва, 25.01.2018

МОК может не допустить на Игры-2018 всех российских участников Олимпиады в Сочи

«Expert Online» 2018

Международный олимпийский комитет (МОК) может значительно сократить состав российской команды на Играх-2018, которые пройдут в феврале в южнокорейском городе Пхёнчхан. Произойдёт это по итогам проверки независимой комиссии МОК под руководством Валери Фурнейрон, передаёт сайт газеты «Известия».

По данным издания, которое ссылается на источник в Олимпийском комитете России (ОКР), из списка участников ОИ-2018 могут быть исключены Олимпийские чемпионы Вик Уайлд, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьёв и Илья Черноусов. 

При этом источник утверждает, что в самом лучшем для РФ случае МОК согласится со списком Фурнейрон и не будет дальше сокращать российскую делегацию, но в такое развитие событий ему уже не верится

По его мнению, худший для нас вариант – полное исключение из списка российских олимпийцев всех спортсменов, которые принимали участие в Играх-2014 в Сочи. Кроме того под санкции МОК могут также попасть тренеры, сервисеры, массажисты и другой обслуживающий спортсменов персонал, работавший в Сочи.

Напомним, 22 января специальная комиссия при МОК отказала в участии в Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2018 году в южнокорейском Пхёнчхане, сразу 111 российским спортсменам, среди которых шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев и Денис Айрапетян, биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Дарья Виролайнен и Екатерина Юрлова, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова, а также многие другие. При этом никто из них в допинговых скандалах ранее замечен не был и в докладах Макларена и Освальда не упоминался. 

Между тем, МОК на своём официальном сайте опубликовал список критериев, которыми руководствовался, приглашая на Игры-2018 российских спортсменов. В него вошли 17 пунктов, среди которых упоминание наших атлетов в расследовании комиссий МОК; упоминания в докладах Макларена и Освальда, а также более ранние случаи употребления допинга; наличие или отсутствие пометок на пробирках с допинг-тестами спортсменов; анализ содержания в них соли и несоответствие ДНК, а также многое другое.

5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх-2018. «Чистым» от допинга спортсменам было разрешено участвовать в Олимпиаде на индивидуальной основе под нейтральным флагом. 

Олимпиада 2018, новости о России: МОК - невключение в список на Игры не означает, что спортсмен из России был уличен в допинге

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