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Москва, 25.01.2018

Назван самый продаваемый в мире смартфон

«Expert Online» 2018

iPhone X компании Apple – стал самым продаваемым смартфоном в мире.

Согласно данным аналитической фирмы Canalys, Apple реализовала в четвертом квартале 2017 года почти 30 млн iPhone X. Любопытно, что сразу 7 млн из них проданы в Китае. 

В свою очередь эксперты рынка гаджетов утверждают, что на объём продаж флагманских смартфонов Apple повлияла возможность быстрого оформления рассрочки. Кроме того, покупателей заинтересовала программа обмена гаджета предыдущего поколения на новый с доплатой.

По словам аналитика Бена Стэнтона, ещё осенью 2017 года в Apple столкнулись с проблемой обеспечения поставок. Однако уже в ноябре компания сумела быстро нарастить производство. Именно, благодаря этому Apple в короткие сроки превысила спрос на iPhone X.

Кроме того, в отчёте подчеркивается, что другие смартфоны компании – iPhone SE, 6s, 7 и 8 – также пользуются огромным спросом у покупателей, так как являются идеальным гаджетом при соотношении формулы цена-качество.

iPhone X – смартфон корпорации Apple, представленный 12 сентября 2017 года вместе с iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Театре Стива Джобса. iPhone X использует процессор Apple A11 Bionic. Римская цифра «X» в названии устройства указывает на десятилетие линейки iPhone. В нашей стране продажи iPhone X стартовали 3 ноября 2017 года. Сегодня цена младшей версии флагмана составляет около 80 тыс. рублей. 

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