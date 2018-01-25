Назван самый продаваемый в мире смартфон

iPhone X компании Apple – стал самым продаваемым смартфоном в мире.

Согласно данным аналитической фирмы Canalys, Apple реализовала в четвертом квартале 2017 года почти 30 млн iPhone X. Любопытно, что сразу 7 млн из них проданы в Китае.

В свою очередь эксперты рынка гаджетов утверждают, что на объём продаж флагманских смартфонов Apple повлияла возможность быстрого оформления рассрочки. Кроме того, покупателей заинтересовала программа обмена гаджета предыдущего поколения на новый с доплатой.

По словам аналитика Бена Стэнтона, ещё осенью 2017 года в Apple столкнулись с проблемой обеспечения поставок. Однако уже в ноябре компания сумела быстро нарастить производство. Именно, благодаря этому Apple в короткие сроки превысила спрос на iPhone X.

Кроме того, в отчёте подчеркивается, что другие смартфоны компании – iPhone SE, 6s, 7 и 8 – также пользуются огромным спросом у покупателей, так как являются идеальным гаджетом при соотношении формулы цена-качество.

iPhone X – смартфон корпорации Apple, представленный 12 сентября 2017 года вместе с iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Театре Стива Джобса. iPhone X использует процессор Apple A11 Bionic. Римская цифра «X» в названии устройства указывает на десятилетие линейки iPhone. В нашей стране продажи iPhone X стартовали 3 ноября 2017 года. Сегодня цена младшей версии флагмана составляет около 80 тыс. рублей.